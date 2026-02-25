Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A2DNR8 / ISIN: US49435R1023
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,138 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units noch -0,480 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,43 Prozent auf 76,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,752 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 325,0 Millionen USD, gegenüber 310,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
