Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A2DNR8 / ISIN: US49435R1023
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,231 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 21,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 93,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 77,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,734 USD, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 363,3 Millionen USD im Vergleich zu 321,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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