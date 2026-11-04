Ausblick: Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,248 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units noch 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 35,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 104,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,2 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD aus. Im Vorjahr waren 0,620 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 402,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 321,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net