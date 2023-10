Ausblick: Kimberly-Clark d Mex präsentiert Quartalsergebnisse

Kimberly-Clark d Mex wird sich am 19.10.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,568 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 MXN je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,21 Milliarden MXN aus – das entspräche einem Plus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,79 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 MXN, gegenüber 1,61 MXN je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 54,24 Milliarden MXN, nachdem im Vorjahr 51,06 Milliarden MXN generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at