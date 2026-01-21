Ausblick: Kimberly-Clark d Mex stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kimberly-Clark d Mex wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,649 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 MXN je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,27 Milliarden MXN – das wäre ein Zuwachs von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,77 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,43 MXN. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,57 MXN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 55,74 Milliarden MXN, nachdem im Fiskaljahr zuvor 54,78 Milliarden MXN in den Büchern standen.

