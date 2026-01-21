Ausblick: Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV (spons ADRs) wird am 22.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,178 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 16,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 797,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 685,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,669 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 3,07 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at