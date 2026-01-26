Kimberly-Clark Aktie

Kimberly-Clark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855178 / ISIN: US4943681035

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Kimberly-Clark stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kimberly-Clark lässt sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kimberly-Clark die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,81 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,34 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,09 Milliarden USD aus – eine Minderung von 16,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kimberly-Clark einen Umsatz von 4,93 Milliarden USD eingefahren.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,48 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 16,46 Milliarden USD, gegenüber 20,06 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
