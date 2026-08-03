Ausblick: Kimberly-Clark stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kimberly-Clark wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,01 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Kimberly-Clark im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,48 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,52 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,07 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 16,85 Milliarden USD, gegenüber 16,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at