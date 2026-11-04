Ausblick: Kimberly-Clark verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kimberly-Clark äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,65 USD je Aktie gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4,13 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,39 USD, gegenüber 6,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 16,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,45 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net