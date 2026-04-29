Ausblick: Kimco Realty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kimco Realty präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,193 USD je Aktie gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 543,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 539,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,776 USD, gegenüber 0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at