Ausblick: Kimco Realty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kimco Realty gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,196 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kimco Realty in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 543,8 Millionen USD im Vergleich zu 531,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,821 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 2,20 Milliarden USD, gegenüber 2,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at