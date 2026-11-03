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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kinaxis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kinaxis wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,830 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 152,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 185,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,51 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 639,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 765,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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