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WKN DE: A1178T / ISIN: CA49448Q1090

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kinaxis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kinaxis stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen, dass Kinaxis für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 156,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 190,5 Millionen CAD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,51 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 631,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 765,8 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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