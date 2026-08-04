Ausblick: Kinaxis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kinaxis wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,970 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kinaxis noch 0,900 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 153,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 188,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,38 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,51 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 635,1 Millionen USD, gegenüber 765,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at