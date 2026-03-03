Kinaxis Aktie
Ausblick: Kinaxis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kinaxis wird sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,909 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,810 CAD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 139,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 173,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,73 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,000 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 543,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 661,8 Millionen CAD.
