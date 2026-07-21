Ausblick: Kinder Morgan informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kinder Morgan wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,321 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kinder Morgan noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent auf 4,22 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,47 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at