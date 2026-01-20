Ausblick: Kinder Morgan öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kinder Morgan wird am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,365 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Kinder Morgan 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kinder Morgan 3,97 Milliarden USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, gegenüber 1,17 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 16,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 15,07 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at