Kinder Morgan Aktie
WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kinder Morgan veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kinder Morgan wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,320 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kinder Morgan noch 0,280 USD je Aktie eingenommen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,38 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 18,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,81 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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