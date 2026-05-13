Ausblick: KinderCare Learning Companies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

KinderCare Learning Companies wird sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,008 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 669,1 Millionen USD gegenüber 668,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,147 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,73 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at