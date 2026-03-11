KinderCare Learning Companies Aktie

WKN DE: A3C7R9 / ISIN: US49456W1053

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: KinderCare Learning Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KinderCare Learning Companies wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,170 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 685,3 Millionen USD – ein Plus von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KinderCare Learning Companies 647,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,668 USD im Vergleich zu -0,960 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu KinderCare Learning Companies Inc Registered Shs

Analysen zu KinderCare Learning Companies Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

KinderCare Learning Companies Inc Registered Shs

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
