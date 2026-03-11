KinderCare Learning Companies Aktie
WKN DE: A3C7R9 / ISIN: US49456W1053
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: KinderCare Learning Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KinderCare Learning Companies wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,170 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 685,3 Millionen USD – ein Plus von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KinderCare Learning Companies 647,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,668 USD im Vergleich zu -0,960 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KinderCare Learning Companies Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: KinderCare Learning Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: KinderCare Learning Companies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: KinderCare Learning Companies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu KinderCare Learning Companies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.