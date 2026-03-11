Ausblick: KinderCare Learning Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KinderCare Learning Companies wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,170 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 685,3 Millionen USD – ein Plus von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KinderCare Learning Companies 647,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,668 USD im Vergleich zu -0,960 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at