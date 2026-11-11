KinderCare Learning Companies Aktie
WKN DE: A3C7R9 / ISIN: US49456W1053
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: KinderCare Learning Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KinderCare Learning Companies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass KinderCare Learning Companies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,003 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,19 Prozent auf 668,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 676,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,110 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,950 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 2,68 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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