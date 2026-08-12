KinderCare Learning Companies Aktie
WKN DE: A3C7R9 / ISIN: US49456W1053
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: KinderCare Learning Companies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
KinderCare Learning Companies wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,097 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,31 Prozent auf 697,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 700,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,189 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,950 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 2,71 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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