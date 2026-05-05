Ausblick: Kinetik A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kinetik A wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,214 USD je Aktie gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 470,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 437,2 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 2,63 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at