Kinetik a Aktie

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WKN DE: A2P75N / ISIN: US02215L2097

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kinetik A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kinetik A wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen, dass Kinetik A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,257 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,04 Prozent auf 445,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 390,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,931 USD, gegenüber 2,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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