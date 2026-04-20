Ausblick: Kingfa Sci Tech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kingfa Sci Tech wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,053 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kingfa Sci Tech in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 19,29 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 20,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,457 CNY, gegenüber 0,310 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 68,90 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 60,46 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at