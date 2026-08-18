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WKN DE: A3D4D9 / ISIN: KYG5264S1012

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kingsoft Cloud informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kingsoft Cloud wird am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kingsoft Cloud für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,055 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 38,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,51 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,53 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,206 HKD je Aktie, gegenüber -0,250 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 14,73 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 10,37 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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