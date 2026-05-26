Kingsoft Cloud Holdings Aktie

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WKN DE: A2P39A / ISIN: US49639K1016

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26.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kingsoft Cloud öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kingsoft Cloud wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kingsoft Cloud im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,789 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,160 USD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,57 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 270,7 Millionen USD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,625 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,480 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 12,43 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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