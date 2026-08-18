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WKN DE: A2P39A / ISIN: US49639K1016

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kingsoft Cloud öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kingsoft Cloud präsentiert in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,652 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,230 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,03 Milliarden CNY für Kingsoft Cloud, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 324,8 Millionen USD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,565 CNY je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 12,70 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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