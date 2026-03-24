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WKN DE: A2P39A / ISIN: US49639K1016

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24.03.2026 07:01:06

Ausblick: Kingsoft Cloud verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kingsoft Cloud gibt am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kingsoft Cloud im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,597 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 USD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,73 Milliarden CNY für Kingsoft Cloud, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 310,5 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,124 CNY je Aktie, gegenüber -1,130 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 9,50 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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