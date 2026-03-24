Ausblick: Kingsoft Cloud verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kingsoft Cloud präsentiert am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,049 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 HKD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,99 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 24,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,238 HKD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,590 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,53 Milliarden HKD, gegenüber 8,44 Milliarden HKD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at