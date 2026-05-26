Ausblick: Kingsoft Cloud verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kingsoft Cloud präsentiert am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,060 HKD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Kingsoft Cloud nach den Prognosen von 4 Analysten 2,93 Milliarden HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 39,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,11 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,205 HKD, gegenüber -0,250 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 14,19 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 10,37 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at