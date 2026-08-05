Kingstone Companies Aktie
WKN DE: A0X89S / ISIN: US4967191051
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kingstone Companies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kingstone Companies präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,950 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 71,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 45,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 2,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,88 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 328,9 Millionen USD, gegenüber 197,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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