Ausblick: Kingstone Companies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kingstone Companies präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,950 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 71,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 45,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 2,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,88 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 328,9 Millionen USD, gegenüber 197,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at