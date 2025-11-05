Kingstone Companies Aktie

WKN DE: A0X89S / ISIN: US4967191051

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kingstone Companies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kingstone Companies wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,710 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 108,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 75,3 Millionen USD gegenüber 36,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 2,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 277,9 Millionen USD, gegenüber 136,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

