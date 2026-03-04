Kingstone Companies Aktie
Ausblick: Kingstone Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kingstone Companies lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kingstone Companies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kingstone Companies 0,400 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 123,48 Prozent auf 83,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,48 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 278,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 136,3 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
