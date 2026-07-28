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Kinross Gold CorpShs Aktie

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WKN: A0DM94 / ISIN: CA4969024047

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Kinross Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kinross Gold stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,940 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kinross Gold noch 0,600 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,18 Milliarden CAD – ein Plus von 33,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kinross Gold 2,39 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,92 CAD aus. Im Vorjahr waren 2,74 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 13,52 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 9,85 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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