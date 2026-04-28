Kinross Gold CorpShs Aktie
WKN: A0DM94 / ISIN: CA4969024047
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Kinross Gold stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kinross Gold lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,988 CAD je Aktie gegenüber 0,430 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Kinross Gold soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,32 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,15 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,18 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,74 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 13,73 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 9,85 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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