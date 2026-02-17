Ausblick: Kinross Gold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kinross Gold lädt am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,766 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kinross Gold ein EPS von 0,310 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 43,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,84 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,98 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 CAD im Vergleich zu 1,05 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 9,77 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,05 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at