KINS Technology Group Aktie
WKN DE: A3D8GC / ISIN: US23248B1098
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: KINS Technology Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
KINS Technology Group wird am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass KINS Technology Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,190 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 1,1 Millionen USD gegenüber 1,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 33,73 Prozent.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,580 USD, gegenüber -1,220 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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