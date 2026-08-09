KINS Technology Group Aktie
WKN DE: A3D8GC / ISIN: US23248B1098
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: KINS Technology Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KINS Technology Group äußert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 5,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,2 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei KINS Technology Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,2 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,250 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,580 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KINS Technology Group Inc Registered Shs When Issued
|
07:01
|Ausblick: KINS Technology Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: KINS Technology Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: KINS Technology Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: KINS Technology Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu KINS Technology Group Inc Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.