Ausblick: KINS Technology Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KINS Technology Group äußert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 5,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,2 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei KINS Technology Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,250 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,580 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at