KINS Technology Group Aktie

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WKN DE: A3D8GC / ISIN: US23248B1098

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: KINS Technology Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KINS Technology Group äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass KINS Technology Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,080 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 26,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,320 USD, gegenüber -0,580 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 6,0 Millionen USD im Vergleich zu 4,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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