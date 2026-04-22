Ausblick: Kinsale Capital Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kinsale Capital Group öffnet am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,66 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kinsale Capital Group noch 3,83 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,17 Prozent auf 405,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,28 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 21,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,69 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at