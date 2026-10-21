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WKN DE: A2APEC / ISIN: US49714P1084

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Kinsale Capital Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kinsale Capital Group wird am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kinsale Capital Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,11 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,09 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 401,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 497,5 Millionen USD in den Büchern standen.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 21,34 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 21,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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