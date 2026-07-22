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WKN DE: A2APEC / ISIN: US49714P1084

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Kinsale Capital Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kinsale Capital Group wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,11 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,28 Prozent verringert. Damals waren 5,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 445,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 469,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,79 USD im Vergleich zu 21,65 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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