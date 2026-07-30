Ausblick: Kioxia gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kioxia wird am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1747,67 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kioxia noch 33,90 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 431,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1.821,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 342,80 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9978,71 JPY, gegenüber 1024,07 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 9.767,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.337,63 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at