WKN DE: A2QB8W / ISIN: JP3236330001

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kioxia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kioxia äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 169,52 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 141,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 540,95 Milliarden JPY – ein Plus von 20,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kioxia 449,96 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 580,37 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 519,96 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.983,53 Milliarden JPY, gegenüber 1.706,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

