Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QB8W / ISIN: JP3236330001

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kioxia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kioxia veröffentlicht am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 670,85 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 1684,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kioxia 37,59 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 166,11 Prozent auf 923,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 347,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 948,96 JPY je Aktie, gegenüber 519,96 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 2.246,35 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1.706,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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