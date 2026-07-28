Ausblick: Kirby legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kirby wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,63 USD. Das entspräche einer Verringerung von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,67 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 870,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 855,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,33 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,36 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at