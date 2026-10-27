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WKN: 863669 / ISIN: US4972661064

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Kirby mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kirby wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,00 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kirby ein EPS von 1,65 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 938,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 871,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,33 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 3,63 Milliarden USD, gegenüber 3,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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