Ausblick: Kirby verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kirby lädt am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Kirby 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 861,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kirby 802,3 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,27 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 3,37 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at