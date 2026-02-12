Kirin Holdings Aktie
WKN: 853682 / ISIN: JP3258000003
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kirin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kirin wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 64,81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -26,000 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Kirin im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 656,26 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent gesteigert.
11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 184,38 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 71,87 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2.413,56 Milliarden JPY, gegenüber 2.338,39 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kirin Holdings Co. Ltd.
|
12.02.26
|Ausblick: Kirin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Kirin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Kirin präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Kirin zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.10.25
|Japan’s Kirin to seek buyer for Four Roses US whiskey line (Financial Times)
Analysen zu Kirin Holdings Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Kirin Holdings Co. Ltd.
|14,70
|7,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.