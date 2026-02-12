Ausblick: Kirin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kirin wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 64,81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -26,000 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Kirin im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 656,26 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent gesteigert.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 184,38 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 71,87 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2.413,56 Milliarden JPY, gegenüber 2.338,39 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at